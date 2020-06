Tour de force Serie A, i 22 dell'Udinese: tutto (o troppo) sulle spalle di Mandragora e De Paul

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Udinese

Una salvezza ancora tutta da conquistare quella dell'Udinese di Luca Gotti, in una stagione più difficile del previsto. Sarà tour de force, adesso, da qui alla fine: è pronta per affrontarlo la rosa dei friulani? I dubbi non mancano soprattutto per il centrocampo. Walace non ha inciso come sperato, De Paul è stato trasformato come regista-interno ma al netto dei titolari, sembra mancare qualità nelle alternative. Dietro Samir è riserva di lusso, De Maio può dare esperienza e pare il reparto meglio assortito. Davanti, poi, non mancano le atlernative anche per fisico e caratteristiche. Insomma, Gotti dovrebbe avere le carte giuste per poter dar fiato a difensori e punte. Ma in mezzo, come farà a rinunciare a Mandragora e De Paul, in un calendario dove rischia di spremerli più del normale, per raggiungere la salvezza?

Titolari (3-5-2): Musso: Troost-Ekong, Nuytinck, Becao; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.

Riserve (3-5-2): Nicolas; De Maio, Prodl, Samir; Ter Avest, Kubala, Walace, Jajalo, Zeegelaar; Nestorovski, Teodorczyk.