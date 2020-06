Tour de force Serie A, i 22 della Fiorentina: il paradosso del rischio degli scontenti davanti

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Fiorentina

Il ritorno dall'infortunio di Ribery. Lo schema a due punte di Iachini. L'arrivo a gennaio di Cutrone e di Kouamé, con l'ivoriano però di fatto preso per la stagione 20-21. Poi lo stop e un campionato che prosegue e il paradosso viola: c'è il rischio di avere degli scontenti in rosa se nelle gare che separeranno la Fiorentina dal finale di stagione non troveranno spazio. Su tutti l'ex Wolverhampton, che pare finito indietro nelle gerarchie di Iachini ma occhio anche a Vlahovic. Che è la prima alternativa di peso, è vero, ma il ritorno di Ribery lascia presagire che ci sarà lui accanto a Chiesa. Cambio di schema in vista? Forse. Ma a quel punto la Fiorentina dovrebbe togliere o Dalbert, spostando Caceres al ruolo di terzino sinistro col tridente in attacco, o proprio l'uruguaiano abbassando l'esterno dell'Inter. C'è tanta profondità davanti e alternative anche in mezzo, sebbene per il centrocampo a cinque Ghezzal e Sottil non siano puri nel ruolo di fludificanti.

Titolari (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Dalbert; Chiesa, Ribery.

Riserve (3-5-2): Terracciano; Venuti, Ceccherini, Igor; Ghezzal, Benassi, Badelj, Agudelo, Sottil; Vlahovic, Cutrone.

Altri nomi: Terzic, Kouamé.