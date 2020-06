Tour de force Serie A, i 22 della Juventus: Sarri oltre i titolarissimi. Ma col dubbio Pipita

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Juventus

Per distacco, la rosa più profonda della Serie A. Impressionante la qualità dell'undici delle riserve, che poi nel turnover ragionato di Maurizio Sarri, tali non sono. Un esempio: Cuadrado è inserito in questa formazione "B" ma per minutaggio è il quinto giocatore più schierato dal tecnico bianconero in tutte le competizioni in stagione. Il primo è Bonucci, poi Cristiano Ronaldo e Alex Sandro. Al quarto posto c'è Pjanic che qui inseriamo nell'undici delle riserve anche in virtù delle tante voci di mercato e delle strategie future della Juventus. La realtà è che Sarri ha un profondo imbarazzo della scelta, tanto che Rugani finisce come quinto centrale bianconero. L'unica pecca, semmai, è l'assenza di un ricambio per Higuain davanti: considerando il tridente pesante, con Ronaldo e Dybala, manca un altro attaccante in panchina, tanto che per la squadra B è stato necessario pescare anche dall'Under 23 e metter Bernardeschi da falso nueve. Inoltre, quello del Pipita è un dubbio non da poco: è tornato in condizioni ottimali ma la sua volontà d'andare è chiara. Avrà gli stimoli giusti per chiudere al top? L'assenza di una riserva rischia di essere un'incognita.

Titolari (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Bentancur, Ramsey; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Riserve (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Demiral, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Bernardeschi, Olivieri.

Altri nomi: Rugani