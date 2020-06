Tour de force Serie A, i 22 della Lazio: il rebus riguarda le riserve. Saranno da Scudetto?

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Lazio

Quello della Lazio, che in Serie A non perde da settembre, gara contro l'Inter, non è più un miracolo. Non è più una sorpresa. E' un progetto costruito passo dopo passo e che in questa stagione sta vivendo il suo culmine. Simone Inzaghi è riuscito a costruire una macchina titolare perfetta che non ha mai subito inciampi e che adesso punta davvero lo Scudetto e il trono della Juventus. Basterà, però, questo entusiasmo e questa formazione, per scardinare la prima posizione bianconera? La Lazio ha probabilmente la rosa meno profonda di chi è nelle alte sfere del campionato italiano. Se i titolari sono da Scudetto, le riserve no. C'è pochissima profondità in attacco, anche se la duttilità di singoli come Luis Alberto e Milinkovic garantisce a Inzaghi anche di spostare le pedine. Però davanti la coperta è corta e pure in mezzo forse manca un altro tassello. Certo, c'è solo il campionato, ma adesso le competizioni sono distinte e il tour de force è per tutti. Il bivio è uno: se l'undici resisterà anche al frullatore del calendario, allora la Lazio si giocherà lo Scudetto. Ma è tutto da capire e da verificare se le riserve potranno essere all'altezza del compito.

Titolari (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Riserve (3-5-2): Proto; Patric, Bastos, Vavro; Marusic, Parolo, Cataldi, André Anderson, Jony; Adekanye, Caicedo.

Altri nomi: Jorge Silva, Djavan Anderson, Lukaku.