Tour de force Serie A, i 22 della Roma: Zaniolo e una rosa da Champions per Fonseca

vedi letture

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Roma

Nonostante le acque agitate della cessione societaria, nonostante l'ennesima stagione condita dagli infortuni, nonostante le speranze per questo campionato fossero diverse, nonostante la Lazio che sogna, la Roma si sta giocando un posto in Champions. Nonostante tutto, compreso un morale che visti i risultati della concittadina non può esser dei migliori. Però Paulo Fonseca ha dimostrato di essere sin dai primi mesi un allenatore all'altezza di un progetto importante anche in Italia. Acque mosse, dicevamo: la dirigenza, pure, non scherza, però a gennaio la squadra è stata rifinita e a conti fatti sembra poter reggere il doppio impegno. Certo: il problema degli infortuni non è stato di poco conto in questi mesi ma la Roma spera siano un brutto ricordo. Il dubbio è in attacco: Dzeko non potrà giocarle tutte e Kalinic finora non si è rivelato all'altezza. Fonseca opterà per un falso nueve, magari spostando Mkhitaryan nel ruolo? Buone nuove, almeno una, dalla sosta: lo stop ha permesso alla Roma di ritrovare Zaniolo, per il quale altrimenti sarebbe già calato il sipario sulla stagione (e sull'Europeo).

Titolari (4-2-3-1): Lopez; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

Riserve (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Juan Jesus, Spinazzola; Cristante, Villar; Kluivert, Mkhitaryan, Perotti; Kalinic.

Altri nomi: Ibanez, Cetin, Bruno Peres, Pastore, Perez.