Tour de force Serie A, i 22 della Samp: chi darà fiato a Quagliarella? Tanta scelta dietro

vedi letture

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Sampdoria

Un punto di vantaggio da Genoa e Lecce con una gara da recuperare, la Sampdoria è sull'orlo di un precipizio chiamato retrocessione dal quale cerca di uscire prima possibile. Un occhio alla rosa: può reggere il tour de force? La qualità dei singoli e le alternative ai titolari dicono di sì. Colley, Yoshida e Tonelli sono un tris di centrali che possono blindare anche una difesa di livello superiore. I problemi li ha avuti semmai sui terzini, soprattutto sulla sinistra con un'annata no di Murru. E poi il centrocampo: i nuovi non hanno reso come sperato ma le alternative sono da salvezza. I rebus riguardano l'attacco: Quagliarella ha qualità da grandissimo ma la carta d'identità lo costringerà a riposare. La Gumina saprà sostituirlo a dovere? E Maroni, o Jankto eventualmente trequartista, daranno fiato a dovere a Ramirez?

Titolari (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Riserve (4-4-2): Seculin; Depaoli, Chabot, Tonelli, Augello; Leris, Vieira, Bertolacci; Maroni; Bonazzoli, La Gumina.