Tour de force Serie A, i 22 della SPAL: troppo sulle spalle di Petagna. Salvarsi non è facile

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

SPAL

Una corsa difficile e complicata quella della SPAL di Luigi Di Biagio, subentrato in corsa a Leonardo Semplici, per la salvezza degli estensi. Prima la realtà dei fatti: la SPAL è a meno sette dalla salvezza e col peggior attacco della Serie A con sole venti reti fatte. La difesa quanto meno no, in quattro hanno fatto peggio della formazione emiliana ma salvarsi con questi presupposti è difficile. I peccati risalgono all'estate quando la cessione di Lazzari non è stata sostituita a dovere e il ritorno del figliol prodigo Bonifazi dimostra anche le lacune nel reparto arretrato. A gennaio sono arrivati giocatori d'esperienza, su tutti Castro, ma lo sprint non è arrivato e il club ha deciso di addossare le responsabilità a Semplici, esonerandolo. Petagna è già del Napoli: nonostante una stagione complicatissima per i suoi, è comunque già in doppia cifra. Una luce nel buio, però, complicato anche dall'infortunio di Fares e non solo.

Titolari (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Vicari, Fares; Castro, Valdifiori, Missiroli; Di Francesco, Petagna, Valoti.

Riserve (4-3-3): Letica; Sala, Tomovic, Zukanovic, Reca; Murgia, Dabo, Tunjov; Strefezza, Floccari, D'Alessandro.

Altri nomi: Felipe, Cerri.