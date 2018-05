Tra Atalanta e Milan finisce 1-1, Fiorentina quasi fuori dall'Europa

© foto di www.imagephotoagency.it

Si chiude il match tra Atalanta e Milan con un pareggio. 1-1 all'Atleti Azzurri d'Italia in virtù dei gol di Kessie per i rossoneri e di Masiello per i nerazzurri, quasi allo scadere. Le due squadre hanno chiuso anche in dieci per via dei rossi subiti da Toloi e Montolivo. Questo risultato tiene il Milan davanti e dunque favorito per il sesto posto, ma mantiene in corsa anche l'Atalanta. Fiorentina invece quasi fuori dall'Europa.