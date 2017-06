Tra cambi e... calcoli. Contro la Danimarca grande occasione per gli Azzurrini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I risultati degli altri gironi fanno l'occhiolino e il fatto di dover giocare per ultimi è un ulteriore vantaggio: gli Azzurrini, in sintesi, hanno una grande occasione di mettere un piede e forse qualcosina in più in semifinale con una vittoria stasera contro la Repubblica Ceca, prossimo ostacolo sulla via della gloria e della Top 4 di questo Europeo Under 21. Perché? Tutta questione di matematica: andando a sei punti la squadra di Di Biagio si renderebbe irraggiungibile (in ottica di un possibile piazzamento al secondo posto, ndr) da Svezia, Polonia, Serbia, Macedonia, Danimarca e appunto Repubblica Ceca. Rimarrebbero in corsa per un eventuale piazzamento a sei punti o più Spagna, Portogallo, Inghilterra, Slovacchia e Germania, oltre agli azzurri: ma tre di queste squadre sono destinate a vincere il girone.

Per puntare ai tre punti Di Biagio è pronto a cambiare, seppur di poco, l'undici visto tre giorni fa contro la Danimarca: una punta e uno/due centrocampisti sembrano in questo momento in odore di sostituzione. Chiesa e Grassi i favoriti per un inserimento dal primo minuto, anche per l'esigenza di velocità che il tecnico ha palesato nella conferenza stampa di ieri.