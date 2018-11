Tra color che son sospesi: Velazquez e una sconfitta beffarda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le due facce di una sconfitta. Julio Velazquez era all'ultima chiamata sulla panchina dell'Udinese, e l'1-0 subito all'ultimo secondo lascia l'allenatore spagnolo nel limbo. Tra color che son sospesi, diceva Dante. Perché la rete del Milan, beffarda, è arrivata all'ultimo minuto di una gara che i bianconeri hanno per larghi tratti giocato meglio degli ospiti. Il prossimo turno vedrà l'Udinese affrontare l'Empoli: uno scontro diretto, ma non la peggiore delle ultime spiagge. Poi ci sarà la sosta, l'occasione migliore per cambiare guida tecnica. Anche perché la sensazione, netta, è che contro il Diavolo i giocatori abbiano giocato anzitutto per salvare il proprio allenatore. L'Udinese di stasera non rema contro Velazquez, tutt'altro. Più di là che di qua, il tecnico arrivato dalla Serie B spagnola? Forse, ma senza meritarlo, almeno stasera: per quanto visto stasera, non meriterebbe l'esonero. I punti in classifica, però, rimangono 9. Un macigno che, anche al netto di qualsiasi risultato beffardo, pesa non poco sulla sorte di Velazquez.