Tra gol e VAR: tre chiamate necessarie nel primo tempo di Juve-Cagliari

© foto di Federico De Luca

Juventus in vantaggio sul Cagliari al 45': 2-1, ma c'è ampio spazio per il VAR. Tre gol, tre interventi tecnologici necessari: sul gol di Dybala quasi tre minuti di attesa per certificarne la posizione regolare. Poi il Cagliari protesta per un tocco di mano di Benatia, giudicato involontario da Mariani dopo on field review. Nel finale del primo tempo è la Juve a chiedere un penalty, per un tocco sospetto dello stesso Bradaric: nuovo check al monitor, in questo caso il direttore di gara giudica che il croato abbia toccato con la spalla e non assegna il calcio dal dischetto.