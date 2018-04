Tra i rinnovi e Sokratis. La Juventus prepara il lifting alla difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la delusione Champions, La Gazzetta dello Sport analizza la rosa della Juventus destinata a cambiare diversi volti a partire dalla prossima estate. In difesa, Chiellini e Barzagli a breve rinnoveranno, ma l'età avanza e le presenza saranno sempre più calcolate. Basteranno Caldara (in arrivo), Rugani e Benatia (Howedes difficilmente sarà riscattato)? Un’estate fa, la Juve aveva adocchiato il profilo (ex Italia, aspetto preferibile) di Sokratis Papastathopoulos: è in scadenza col Dortmund nel 2019, potrebbe cambiare aria a luglio, United e Arsenal ci pensano.