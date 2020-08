Tra Kosovo, Germania e Belgio. Centimetri e cross: Torino, chi è il nuovo acquisto Vojvoda

Nato in Germania, cresciuto in Belgio. Ma kosovaro di origini e di scelta: classe 1995, da oggi Mërgim Vojvoda è il nuovo rinforzo per il Torino di Cairo e Giampaolo. Originario di Skënderaj, in Kosovo, è nato a Hof, cittadina di quasi 50mila abitanti nel nord della Baviera, al confine con la Sassonia. In anni difficili, perché sono quelli che portano al conflitto, e infatti i suoi genitori, poco dopo la sua nascita, sono costretti a tornare in patria in piena guerra. Salvo poi rifugiarsi, qualche anno dopo, in Belgio, il Paese che li ha accolti, come purtroppo capitato a molti loro connazionali. E che ha visto l'esplosione, calcistica e no, del possente Mergim.

Terzino destro, ma che fisico. 187 centimetri per quasi 80 kili, il ragazzone kosovaro (ma, appunto, con passaporto belga) gioca prevalentemente come laterale di destra in una difesa a quattro. Ma, grazie anche al fisico imponente, sa disimpegnarsi in maniera convincente anche come centrale. Cresciuto nelle giovanili dello Standard Liegi, ha fin qui giocato sempre nei campionati belgi, dall'esordio in Proximus League con il Sint-Truiden all'affermazione in Jupiler con il Mouscron, la squadra che lo ha davvero lanciato tra i grandi. In tre stagioni alla corte dell'Excel mette in cascina 103 presenze con due gol all'attivo, nel 2019 lo riacquista lo Standard Liegi, dove di gioca soltanto un campionato, quello concluso anzitempo per il dilagare della pandemia.

I numeri. Possente e statuario, ma anche molto aggressivo: nel campionato 2019/2020 è stato il secondo miglior terzino destro per numero di recuperi palla (231 in totale) e, con una media di 0,52 a partita, il terzo migliore per quanto riguarda i recuperi che portano a un tiro. Una specialità, se si considera che è stato anche il terzino destro con il maggior numero di passaggi per il tiro di un compagno (27 in stagione), per quanto poi i 3,25 xA previsti nel campionato si siano tradotti in un solo assist effettivamente realizzato. Alti i numeri nei duelli difensivi (ne vince in media 2,09 a partita), impressionanti le statistiche nei passaggi. È stato infatti il terzino destro che, nell'ultimo campionato belga, ha effettuato più passaggi (in assoluto, 1.373 effettuati e 1.095 riusciti). Nello Standard è stato inoltre tra i più cercati: 38,97 passaggi ricevuti a partita, che ne fanno in media il secondo miglior terzino destro del campionato sotto questo profilo. E sbaraglia la concorrenza anche sui cross: con 148 effettuati in totale (5,95 a partita) è il laterale di destra che ne ha fatti di più nell'ultimo campionato belga. Fisico, ma anche spinta: gli attaccanti di Giampaolo ne saranno contenti.