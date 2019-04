Tra legni e fantasmi: Juve-Fiorentina 1-1 all'intervallo. 45' per lo scudetto

© foto di www.imagephotoagency.it

Due gol e due legni. I primi ben divisi, i secondi tutti della Fiorentina. A Torino il primo tempo della gara tra i viola e la Juventus finisce 1-1: gol in avvio degli ospiti con Nikola Milenkovic, il pari arriva al 37' su azione da corner grazie al colpo di testa di Alex Sandro. Prima e dopo l'1-1 del brasiliano, due legni di Federico Chiesa, che colpisce il palo dal limite dell'area e la traversa dalla distanza. Una buona Fiorentina, con un po' di sfortuna; una Juve ancora in preda ai fantasmi Champions. A cui mancano, però, soltanto 45 minuti per vincere l'ottavo scudetto consecutivo.