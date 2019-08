Tra mercato e sorteggi Champions: comincia la settimana di Napoli-Juve

Fonte: inviato a Torino

Sarà una delle settimane più lunghe della stagione. Su tutti i fronti. Perchè non sarà il big match contro il Napoli, all’esordio casalingo in campionato all’Allianz Stadium, a occupare interamente la scena. Ci sarà da fare i conti con l’ultima settimana di mercato, dalle aspettative piuttosto alte, spaccata giovedì dai sorteggi del girone di Champions a Montecarlo.

Questo pomeriggio la squadra riprenderà gli allenamenti alla Continassa. Agli ordini di Giovanni Martusciello e sulle indicazioni di Maurizio Sarri, ancora alle prese con la polmonite. Per quanto possibile, il gruppo proverà a isolarsi dalle vicende non strettamente legate al campo, dando seguito all’invito di Pavel Nedved di qualche giorno fa: “Abbiamo parlato con tutti, i giocatori sanno qual è la situazione. Loro devono solo pensare a fare i professionisti, allenarsi al massimo e farsi trovare pronti alla chiamata dell’allenatore”.

Da questo pomeriggio testa al Napoli-Juventus, dunque, al primo scontro diretto in campionato dai punti potenzialmente pesanti nella corsa Scudetto. Robe da brividi alla fine di agosto, ma tutto converge in banali logiche matematiche che saranno tiranne in primavera. Fondamentale che la squadra tenga lontano i chiacchiericci di mercato, perché l’esclusione di Dybala a Parma rischia di fare ulteriormente da cassa di risonanza sul giocatore. Così come le ultime esternazioni di Cairo, piuttosto risentito con il suo ex diesse Petrachi, intenzionato a scegliere tra Nkoulou e Rugani il nuovo difensore centrale per la Roma.