Tra Milan e Napoli vince l'equilibrio (e le difese). Buon esordio di Piatek

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Un finale caotico sporca una gara tutto sommato piacevole, pur se non ricchissima di occasioni nette, nell'anticipo del sabato sera tra Milan e Napoli, terminato senza reti. Tanto equilibrio in campo nella sfida giocata a San Siro, dove gli azzurri si sono fatti preferire nelle trame di gioco, anche se l'occasione più evidente per risolvere la gara è capitata sul destro di Musacchio, a circa un quarto d'ora dalla fine. In generale una divisione della posta in gioco giusta, che rischia però di vedere la capolista Juventus andare addirittura in doppia cifra in caso di vittoria domani.

CALLEJON SPAVENTA SAN SIRO - Come era lecito aspettarsi leggendo le formazioni, il Napoli difende attaccando: pressing altissimo per non far ragionare il Milan neanche in difesa, mentre i rossoneri si affidano agli sfondamenti centrali grazie a Bakayoko-Kessie e alla qualità di Paquetà. E' subito Napoli: lungo cross dalla linea laterale di Fabian, Callejon si coordina alla perfezione e conclude sul primo palo, trovando Donnarumma attento. Bella risposta dei rossoneri, che si affidano anch'essi alla qualità: triangolo tra Paquetà e Calahanoglu, palla in verticale per Cutrone che conclude però a lato. La gara decelera leggermente, ma le squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto, senza timori: la condizioni fisica è ottima, ma gli episodi decisivi sono sempre dietro l'angolo. A questo proposito, Romagnoli è bravissimo ad anticipare Koulibaly in area di rigore, col senegalese che di petto si era sistemato il pallone prima di colpire su fendente di Zielinski da destra. Nei rossoneri Calhaloglu è tra i più attivi, ma anche una immensa fonte di palloni recuperati per il Napoli.

CRESCE IL MILAN - Parte forte il Milan nella ripresa: Cutrone mette un cross molto teso da destra, Albiol rinvia ma colpisce Kessié, che salta il diretto marcatore e conclude, trovando però un miracoloso Malcuit a deviare in corner. Poco dopo ci prova Paquetà dalla media distanza, Ospina però c'è. Il Napoli cresce alla distanza e all'ora di gioco torna a farsi vedere dalle parti di Donnarumma grazie a due conclusioni dalla distanza: ci prova Fabian Ruiz, con poca fortuna, mentre Zielinski fa decisamente meglio. Il suo mancino volante è tanto spettacolare quanto pericoloso, ma il portiere rossonero dice di no in due tempi.

TOCCA A PIATEK - Al 71' è il momento di Piatek, che escordisce in maglia rossonera e dà subito prova del proprio valore: dapprima una fuga in progressimo che costringe Koulibaly agli straordinari, poi un tocco volante che libera Musacchio al tiro acrobatico. Ospina con grande riflesso arriva sul tiro da pochi metri del difensore, salvando il risultato. C'è ancora tempo per un contropiede cinque vs sprecato dal Napoli e per il secondo giallo, e conseguente rosso, a Fabian Ruiz, prima del triplice fischio finale. Ancelotti, molto nervoso, finisce per essere allontanato a trenta secondi dalla fine del match.