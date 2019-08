© foto di Insidefoto/Image Sport

Un attaccante da 124 reti in sei stagioni (o meglio, cinque e mezza) e un futuro tutto da scrivere, in soli sei giorni. Il destino di Mauro Icardi è sempre in bilico, mentre continua la polemica a distanza tra la moglie-agente, Wanda Nara, e la società nerazzurra. Una lotta infinita, che vede finora un solo perdente: l'ex capitano, separato in casa e costretto a guardare il successo dei compagni da lontano. Una nuova Inter sta nascendo, senza il suo uomo più rappresentativo, colui che ha guidato la squadra negli ultimi tribolati anni.

BENSERVITO - Nel caso ancora non fosse chiaro, Conte e Marotta hanno ribadito la linea che l'Inter ha tenuto dall'inizio del nuovo corso: Icardi è fuori dal progetto e nessuno gli ha mai chiesto di restare. Adesso la palla passa ai coniugi, che dovranno porre fine a questo triste teatrino e rassegnarsi di fronte all'evidenza. La speranza è che l'offerta giusta arrivi sul filo di lana e che accontenti tutti, per evitare di protrarre l'assenza dai campi di Maurito per altri mesi e restituire al calcio italiano un grande protagonista del recente passato.