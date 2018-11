Tra Parma e Frosinone regna l'equilibrio: squadre caute, 0-0 dopo 45'

© foto di Federico Gaetano

Termina senza reti la prima frazione di Parma-Frosinone, unica gara in equilibrio di questo turno pomeridiano di Serie A. Sfida bruttina, con le squadre tese e più preoccupate di non prenderle che di andare alla ricerca del gol spacca-partita: inizio di gara prevalentemente gialloazzurro, con il Frosinone più voglioso di andare a fare male dalle parti di Sepe ma spesso con imprecisione. A metà frazione cresce il Parma, grazie alle solite accelerazioni di Gervinho e ad un paio di inserimenti interessanti di Rigoni, che davanti alla porta avversaria è però poco lucido. Finale di frazione più favorevole agli ospiti, che vanno pericolosamente al tiro con Beghetto e Zampano, mentre il Parma impegna Sportiello con un bel sinistro da fuori area di Siligardi. Servirà sicuramente qualcosa di più nella ripresa per vedere almeno un gol.