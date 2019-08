Tra passato e presente. Conte ricomincia da dove aveva lasciato

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Millenovecentoventisei giorni. Ne è passato di tempo dall'ultima panchina in Serie A di Antonio Conte; allora, il mister salentino era alla guida della Juventus, la rivale storica della sua Inter. "Non cerco empatia con l'ambiente, do il 300% e sono il primo tifoso", ha precisato ieri in conferenza stampa e sottolineato nel post-partita l'ex CT azzurro, forse consapevole di quanto sarà difficile entrare nei cuori dei tifosi nerazzurri dopo una vita vissuta a difendere i colori bianconeri.

Il Giuseppe Meazza, però, lo ha accolto bene, e lui ha ripagato l'affetto con un successo, mostrando la solita grinta e mettendo in campo una squadra coraggiosa e convinta dei propri mezzi. L'Inter sembra già aver assorbito i dettami del nuovo allenatore: ritmi alti, pressing, velocità, cambi di gioco. E un risultato che somiglia tanto a quello ottenuto nell'esordio da condottiero dei bianconeri: era l'11 settembre 2011 e quel 4-1 fu la prima di una serie impressionante di vittorie della Juventus nel nuovo stadio, il primo passo verso la leggendaria striscia ancora aperta di otto Scudetti consecutivi. Una serie che proprio Conte proverà a interrompere, nel modo più brutale possibile. "Non dobbiamo essere una scintilla, bisogna diventare dinamite": proprio come quella Juve.