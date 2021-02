Tra poco Atalanta-Napoli, nel 1987 Giordano decise una finale di Coppa contro la Dea

vedi letture

Oggi al Gewiss Stadium di Bergamo, dopo lo 0-0 dell'andata si affrontano per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Atalanta e Napoli. In coppa sono due i precedenti tra le due squadre in casa dell'Atalanta: finì 1-1 nel 1973, mentre nel 1987 il Napoli vinse 1-0 nella finale di ritorno grazie al gol di Bruno Giordano e alzò il trofeo. Due risultati che se fossero ripetuti permetterebbero agli uomini di Gattuso di raggiungere la Juventus in finale. il Napoli potrebbe giocare la finale di Coppa Italia per due stagioni consecutive per la prima volta e per la terza volta affronterebbe i bianconeri nella sua storia.