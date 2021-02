Tra poco Inter-Juventus, le semifinali vedono bianconero: nerazzurri fuori nelle ultime tre edizioni

La Juventus ha superato le semifinali in tutte le ultime cinque volte in cui ha partecipato a questo turno; l’ultima eliminazione dei bianconeri in questa fase della Coppa Italia risale all’edizione 2012/13, contro la Lazio. L’Inter è stata eliminata nelle semifinali di Coppa Italia in tutte le ultime tre edizioni in cui le ha disputate (2012/13, 2015/16 e 2019/20), dopo che i nerazzurri avevano strappato il pass per la finale in sei delle sette precedenti (fa eccezione l’eliminazione subita contro la Sampdoria nel 2008/09).