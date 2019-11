Tra Sassuolo e Lazio il gol è ormai scontato

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pronosticare con sicurezza l’esito di Sassuolo-Lazio - in programma domenica alle 15.00 - non è facile. Anzi, è quasi impossibile, perché il bello del calcio è l’imprevedibilità. Classifica alla mano, si può capire chi sia favorito ma la palla è rotonda e tutto può accadere. Pur non avendo la sfera magica, possiamo però con certezza ipotizzare che quella del 'Mapei Stadium’ sarà una partita ricca di gol. A dirlo sono gli stili di gioco delle due squadre, prettamente votate all’attacco. Lo confermano la storia degli incontri tra Sassuolo e Lazio, oltre che i numeri fatti registrare in questa stagione dalle due protagoniste che si affronteranno.

Il miglior attacco casalingo da una parte, la seconda miglior squadra per reti segnate in totale (28) dall’altra. Basterebbe questo per certificare la sensazione che tanto fa preoccupare i due portieri. Il Sassuolo non è mai rimasto a secco in casa: in tre occasioni ha fatto 3 reti, in una addirittura 4. Una media pazzesca, che fa da contraltare a una meno positiva per i neroverdi, ovvero alla casella dei gol subiti: 12 in casa in sei partite (media di 2 ogni 90’), 21 complessivi contando anche le trasferte. Una squadra divertente, che non fa annoiare mai i tifosi, proprio come la Lazio, che in campionato ha segnato meno soltanto dell’Atalanta (28 a 30). In trasferta la quota è di 10 (su 6) e solo a San Siro, contro l’Inter, Immobile e compagni sono rimasti a bocca asciutta. Come se non bastasse, solo in 3 dei 12 incroci totali tra queste due formazioni una squadra non ha smosso il proprio parziale. In tutte le altre volte sono arrivate esultanze a raffica, tanto che la media dei gol (44 totali) a partita è altissima: 3,6 a gara. Insomma, se mettiamo insieme tutti questi ingredienti, non può che uscirne una gara spettacolare, ricca di spunti, giocate offensive e gol. Chi vincerà poi non si sa, anche se un vincitore potrebbe essere già certo: il gol. Con estrema gioia di Consigli e Strakosha.