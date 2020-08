Tra sogni e realtà, tra Torino e Londra: caccia al nuovo numero 9. Dirà molto sul futuro della Juve

Trovarne uno che abbia segnato più gol di chi c'è sarà complicato. Perché Gonzalo Higuain, che sulla schiena non ha il 9 ma è nove di nome e di fatto, guarda in tanti dall'alto dei suoi 306 gol segnati in carriera. È più fuori dalla Juventus che dentro, per riprendere le parole che avrebbe detto, in un altro Paese ma nello stesso calciomercato, un suo connazionale al proprio allenatore. Nonostante non ci si senta, perché il Pipita vuole tenersi stretto ancora una volta il bianconero e proverà a farlo sino all'ultimo, almeno fino all'incontro con Pirlo, tecnico del futuro e del presente, ma dal modulo ancora tutto da decifrare. Sarà più complicato, per il buon Gonzalo, anche perché la Vecchia Signora si è messa sul serio a caccia di un centravanti.

Tra Torino e Londra. Il viaggio inglese di Fabio Paratici ha generato una ridda di nomi, incontri e suggestioni. La perfida Albione è terra di scambi e soprattutto di soldi, il mercato perfetto per chi deve cercare di rinnovare la propria rosa; l'unico nel quale i calciatori della Juve, sicuramente desiderabili per tutti sotto il profilo tecnico, lo siano per molti anche dal punto di vista economico. Nella City, per qualche giorno quartier generale di Madama e del suo direttore sportivo, la Juve cerca opportunità a 360°, anche e soprattutto in uscita, non solo il centravanti.

Le realtà... Quanto al nove, l'inseguimento vive su due filoni. Il primo è quello delle piste di mercato concreto. La più attuale, in verità, non porta a Londra ma a Roma, anche se pure il mercato dei giallorossi si svolge nel territorio di Sua Maestà perché in Inghilterra vi sono Ryan Friedkin e il CEO Fienga. Edin Dzeko è il nome da mettere al primo posto del borsino di mercato bianconero: piace molto a Pirlo, fa la differenza in Serie A e sarebbe il marcantonio che alla Juve è mancato. I capitolini lo considerano un punto fermo, ma non faranno barricate. Anche perché, nel caso, sono a tanto così dal virare su Arek Milik, polacco del Napoli che resta sul taccuino della Juve ma il cerchio rosso s'è un po' sbiadito. E poi c'è Raul Jimenez, 27 gol in 54 presenze in questa stagione: a proposito di idee e opportunità, col Wolverhampton e Jorge Mendes la Juve parla spesso e volentieri, il messicano è gradito e l'idea di infilare più d'una contropartita non dispiace.

...E i sogni. Ma sono davvero tali? Corrono sui social. Quelli impazziti se Karim Benzema dribbla i cinesini con un pallone marchiato Juventus. Nel 2020, e mentre si vocifera dell'interessamento bianconero nei suoi confronti, in un video professionale può davvero un dettaglio del genere? Il dubbio è lecito, radiomercato per ora non arriva a definirla trattativa concreta. Ma non è un mistero che Cristiano Ronaldo, se potesse, porterebbe il francese domani alla sua corte. E poi Benzema è tra i pochi al mondo che può vantarsi di aver segnato più gol di Higuain. Come Luis Suarez, nome di lusso tra gli epurati di casa Barcellona: personalità complessa, affare difficile e poi, nell'estate in cui Cavani va al Benfica, sull'uruguaiano c'è l'Ajax che sarebbe anche un ritorno a casa. A proposito di affari complicati: in Inghilterra gioca un altro grandissimo centravanti, tale Harry Kane. Qui si va oltre sogni e suggestioni, è peraltro un profilo molto diverso: più giovane di Dzeko, più affermato di Milik, più costoso persino di Benzema. Sarebbe la vera sorpresa, e forse non è il mercato giusto. In questa serie di petali, a Torino per ora c'è Higuain. E anche Paulo Dybala, ma quella è un'altra storia. Di solito, la Juve non fa passare molto tempo tra quando inizia e quando finisce la propria caccia: quella al 9 della prossima stagione dirà molto su che tipo di squadra la Vecchia Signora vuole mettere a disposizione del suo Maestro.