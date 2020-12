Tra Torino e Bologna vince la paura: poche emozioni, 0-0 al termine del primo tempo

Tensione. Basta soltanto una parola per poter fotografare il primo tempo tra Torino e Bologna: la prima frazione del lunch match della tredicesima giornata si chiude sullo 0-0, con poche occasioni da entrambe le parti. L’unica azione degna di nota all’8’ di gioco con la traversa di Svanberg. I granata si difendono, i felsinei non spingono: tutto rimandato ai secondi 45’ di gioco.

SVANBERG SPAVENTA IL TORO - Il Bologna inizia subito forte: Lyanco si allunga il pallone a due passi dall’area di rigore, Svanberg di prima intenzione calcia ma prende la traversa. Dopo pochi minuti Belotti si lamenta per un contatto in area con l’ex compagno De Silvestri, Pasqua lascia correre. I granata giocano più per non prenderle: andamento lentissimo e poche occasioni da gol, con Belotti che prova a caricare i suoi. Al 27’ primo cambio forzato per i padroni di casa: Verdi in campo al posto dell’infortunato Bonazzoli, non cambia nulla dal punto di vista tattico.

NERVOSISMO IN CAMPO - Partita tesa e con pochissime emozioni da gol durante tutto il primo tempo. Gli ospiti ci provano soprattutto su calcio d’angolo, ma la squadra di Mihajlovic non sfrutta le palle inattive. Al 42’ Izzo tenta un colpo di testa sugli sviluppi di un corner: pallone che sorvola la traversa, Da Costa accompagna con lo sguardo. Nel finale Belotti calcia in porta, ma la conclusione centrale non impensierisce il portiere rossoblù. Entrambe le squadre pensano più a protestare che a giocare: il primo tempo si chiude sullo 0-0 dopo un minuto supplementare.

