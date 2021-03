Tra tribunali, Bayern e corsa Champions: l'intenso marzo della Lazio inizia con le polemiche

Verrebbe da porsi delle domande, le solite domande. Ma tanto, nessuna risposta riuscirebbe a spiegare razionalmente i motivi di alcuni eventi. 216 giorni dopo la notte dell'Allianz stadium, con la Juventus presente e il Napoli no, all'Olimpico va in scena lo stesso spartito, che si concluderà nelle aule dei tribunali. Lazio contro Torino, Lotito contro Cairo: di nuovo, come sempre. Eppure il copione, scritto e firmato da tutti i presidenti protagonisti dello spettacolo di Serie A, è diverso, ma in Italia è sempre tutto così improvvisato.

E se il febbraio della Lazio si è chiuso con una settimana horror, tra Bayern Monaco e Bologna, marzo inizia tra le polemiche. E soprattutto non comincia come avrebbe sperato Inzaghi, che anche ieri aveva ribadito "di voler voltare subito pagina dopo Bologna". Il ko di sabato ha rallentato la corsa verso la zona Champions. La Lazio ha perso terreno e dovrà approfittare dei prossimi incontri per recuperarlo. In questo senso, marzo è fondamentale: perché domenica c'è lo scontro diretto con una Juventus più vulnerabile che mai e perché poi Immobile e Co. dovranno affrontare squadre sulla carta inferiori (Crotone, Udinese, Spezia, Verona e Benevento). Cantare già vittoria sarebbe un autogol, perché in mezzo c'è l'impegno col Bayern Monaco e la stagione dice che la Lazio, a ridosso della Champions, ha sempre perso punti: le sconfitte con Sampdoria, Udinese, Hellas Verona e Bologna sono lì a ricordarlo.

A rendere ancora più importante il mese di marzo, oltre al ritorno in casa del Bayern, c'è la prima udienza dell'inchiesta sui tamponi che si terrà al tribunale nazionale federale il 16 marzo. Il club biancoceleste è stato deferito dal procuratore federale Chinè a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e propria. Davanti alla corte si presenterà il presidente Lotito, con i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Dunque ciò che succederà a marzo, tra campo e vicende extracampo, potrà segnare indelebilmente l'annata laziale.