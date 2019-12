© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo quattro risultati positivi di fila, la sconfitta di ieri per 5-0 in casa dell'Atalanta ha riportato nel baratro il Milan. Un crollo verticale sia della squadra che della società - si legge - dove ogni reparto va nella propria direzione. Infatti, nel mirino di Elliott è finita in modo particolare la dirigenza milanista.

Furia Elliot - Le parole di Boban nel post-partita sul prossimo mercato ("Cercheremo di fare il nostro meglio rispetto a quello che potremo fare e che ci permetteranno di fare") non hanno fatto piacere al fondo americano, che anzi si è infuriato sentendo queste dichiarazioni. L'ultima campagna acquisti estiva è stata insufficiente (si salva solo Theo Hernandez) e per questo sotto esame finisce tutta la squadra dei dirigenti rossoneri, in particolare gli uomini mercato. Anche l'ad Gazidis - continua La Gazzetta dello Sport - non è comunque esente da responsabilità.

Soldi spesi male - Nonostante i paletti dell'UEFA per il Fair Play Finanziario, Elliott ha speso 160 milioni per finanziare i mercati e tanti altri soldi per rinnovare lo staff tecnico. Il fondo americano è quindi convinto di aver messo a disposizioni risorse importanti per rinforzare la squadra, il problema piuttosto è come sono state spese queste risorse.