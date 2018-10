Tragedia dopo Parma-Lazio: tifoso biancoceleste trovato senza vita

ROMA, FURIA PALLOTTA: BALDINI EVITA IL RITIRO. IL FROSINONE VA AVANTI CON LONGO. MILAN, LA SETTIMANA DI BONAVENTURA. MANCINI: “TANTI GIOVANI ITALIANI, VOGLIO FARLI DIVERTIRE” - Perdere contro la SPAL, in casa, con una prestazione tremenda, non è andato giù a James Pallotta, furibondo...

Ritrovato il corpo senza vita di un tifoso della Lazio colto da malore. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta di Parma , terminata la partita allo Stadio Tardini, un uomo di 53 anni, tornando verso la propria auto, si è accasciato nel cortile del Seminario Minore privo di sensi. A notare il corpo riverso a terra un gruppo di persone che ha fatto scattare l’allarme: sul posto, intorno alle 17, in viale Solferino sono arrivati i medici del 118, i poliziotti della squadra mobile e la scientifica. Dai primi accertamenti pare che l'individuo non abbia segni evidenti di violenza. Sul corpo sarà comunque disposta l’autopsia, anche se la causa più probabile rimane la morte naturale.

