Tragedia Flamengo, Paquetà: "Sogni interrotti, non ci posso credere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il calciatore rossonero Lucas Paquetà, ex giocatore del Flamengo, ha pubblicato questo messaggio di solidarietà su Instagram dopo l'incendio che questa mattina ha ucciso dieci persone nel centro di allenamento delle giovanili del club brasiliano: "La tristezza che questa notizia mi porta è immensa. Ho trascorso 12 anni della mia vita vivendo in questo ambiente, con il desiderio di diventare un uomo. Sogni e obiettivi interrotti da una tragedia a cui non si può credere. Auguro molta forza alle famiglie e agli amici delle vittime, che Dio possa confortare il cuore di ciascuno di voi!".