Tragedia ponte Morandi, un anno dopo. Criscito: "Genova è forte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Per Genova è stata una perdita grandissima, rappresentava un simbolo, noi lo attraversavamo quasi tutti i giorni per andare all'allenamento". A un anno dalla tragedia del ponte Morandi, Domenico Criscito ricorda quei drammatici momenti, ai microfoni di Sky: "Ci sono passato con la mia famiglia pochi minuti prima del crollo. Ci ho pensato spesso, è normale: sono nato a Napoli, ma ormai sono genovese. È stato un momento davvero brutto, però la città ha reagito davvero bene a questo momento tragico e i genovesi sono forti".

Quando speri di poter attraversare il nuovo ponte?

"Spero presto. Non sarà mai come quello di prima, però comunque sarà importante per Genova".