Emergono altri dettagli legati al ritrovamento del velivolo che in data 21 gennaio stava trasportando Emiliano Sala, attaccante che era in procinto di trasferirsi dal Nantes al Cardiff, e il pilota alla guida, improvvisamente scomparso dai radar e poi, a questo punto si può ormai dire con la totale certezza, precipitato in mare. I report provenienti dall'Inghilterra fanno sapere che è stata ritrovata la fusoliera dell'aeromobile in fondo alla Manica, grazie al lavoro dei mezzi di ricerca finanziati dal crowdfunding organizzato dalla famiglia e dagli amici. Non c'è però ancora alcuna traccia dei corpi, né quello di Sala né quello del pilota David Ibbotson.