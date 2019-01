Traore alla Fiorentina a giugno, Krunic può restare: il punto sull'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la beffa subita ieri sul campo del Cagliari, con il pareggio dei sardi arrivato nei minuti di recupero, l'Empoli si rituffa sul mercato nel tentativo di regalare a Beppe Iachini gli elementi giusti per rincorrere l'obiettivo salvezza. L'affare della settimana è sicuramente la cessione del centrocampista Traoré alla Fiorentina. Il calciatore resterà a Empoli fino a giugno.

IN ENTRATA Mattia Bani del ChievoVerona è sempre il primo nome per la difesa, mentre per l'attacco si segue sempre Kownacki. Si va verso il no a Dusan Vlahovic della Fiorentinaa, piace Mohammed Dauda, ventenne dell'Anderlecht. Sull'esterno sempre viva l'ipotesi Cristian Dell'Orco del Sassuolo, in caso di addio di uno tra Luca Antonelli e Manuel Pasqual (piace a Hellas e Brescia); l'altro nome è quello di Marko Pajac del Cagliari. Dalla Fiorentina potrebbe arrivare Dragowski, mentre l'agente di Thereau ha escluso un passaggio del suo assistito al club di Corsi. Contatti per Schelotto, che potrebbe arrivare in prestito. Sfuma Zulj: il centrocampista ha firmato con l'Anderlecht e questo blocca la cessione di Krunic al Genoa. Concorrenza al Parma per Vittorio Parigini del Torino.

IN USCITA Ceduto Lollo al Padova e detto del passaggio a giugno di Traore alla Fiorentina, uno dei maggiori indiziati a fare le valigie è Leonardo Capezzi, che piace al Benevento. Su Mraz è vivo l'interesse del Crotone, che deve battere la concorrenza del Livorno. Per Rasmussen si è fatta avanti la Fiorentina.