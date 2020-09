Traore e Colley a Parma sulle orme di Kulusevski: l'Atalanta pregusta un altro grande affare

Ebrima Colley e Amad Traoré saranno presto due giocatori del Parma . I due giovanissimi calciatori arriveranno in Emilia in prestito dall'Atalanta, che spera di ripetere la fortunata operazione che ha portato all'esplosione di Dejan Kulusevski nella scorsa stagione.

Entrambi esterni offensivi, ma con caratteristiche diverse rispetto allo svedese, che si è fatto notare soprattutto per l'impressionante fisicità e facilità di corsa. Il gambiano Colley (2000) nasce esterno puro d'attacco, ma mister Brambilla lo trasforma in Primavera in un vero e proprio jolly, determinante anche come mezzala o trequartista centrale. Traoré ha già segnato in Serie A, timbrando all'esordio contro l'Udinese, dopo appena cinque minuti: ivoriano classe 2002, fratello del neroverde Hamed, ama partire da destra per poi sfoderare tutto il repertorio. Progressione, tecnica, velocità: l'inizio è stato promettente, il futuro è dalla sua parte.