Traoré: "Scelto il Sassuolo per crescere, De Zerbi per me è perfetto"

Hamed Junior Traorè, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport da Vipiteno. Il giocatore classe 2000, acquistato dai neroverdi in prestito biennale con obbligo di riscatto, ha parlato della scelta di raggiungere il club neroverde, nonostante le tante offerte: "Il Sassuolo è stata la squadra che mi ha voluto di più, mi è piaciuto tanto. I neroverdi giocano un calcio che mi piace molto, giocano all'attacco proprio come me. Qui posso crescere e diventare un grande calciatore. Per il futuro vedremo, oggi sono al Sassuolo e penso solo a questo".

Come si trova con mister De Zerbi?

"Benissimo. Il gioco di De Zerbi per me è perfetto, lavoriamo sempre col pallone cercando di attaccare. Io posso giocare in ogni posizione del centrocampo, ma il mio ruolo preferito è sicuramente la mezzala".

Qual è il suo obiettivo personale?

"Spero di poter migliorare in termini di reti rispetto alla passata stagione".