Traoré segna ma Vlahovic pareggia su rigore: 1-1 al 45' tra Fiorentina e Sassuolo

Vlahovic risponde a Traoré e il primo tempo di Fiorentina-Sassuolo termina 1-1. I neroverdi passano in vantaggio dopo soli 13 minuti grazie al bellissimo assist di Berardi che taglia l'area per il compagno di squadra capace di stoppare in totale libertà e segnare l'1-0. La reazione della Fiorentina non è certo di foga, ma i viola si affidano totalmente a Ribery, capace di conquistare un rigore netto per fallo di Locatelli poco dentro l'area di Consigli. Vlahovic è freddo e sigla la seconda rete stagionale per l'1-1 che sblocca quanto meno l'attacco di Prandelli, a secco da ottobre.