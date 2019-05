Trapattoni risponde a Moreno: "La prigione non gli ha insegnato l'umiltà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle scorse ore ha fatto discutere l'intervista dell'ex arbitro Byron Moreno in cui l'ecuadoregno tornava a parlare di Italia-Corea del 2002 attaccando anche l'ex ct Giovanni Trapattoni. E proprio il Trap, tramite Twitter, ha voluto rispondere alle considerazioni di Moreno: "Essere chiamato codardo da Moreno mi mancava! Che dire? Io lo reputo invece molto coraggioso (o folle) per essere tornato a difendere quell'arbitraggio. Caro Byron, la prigione e gli anni non sembrano averti trasmesso un minimo di umiltà".