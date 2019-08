Trattativa Bologna-Cercle Brugge per Donsah. Che non è convinto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bologna ha fretta di vendere Godfred Donsah per liberare uno slot per i calciatori extracomunitari e fare così spazio a Nicolas Dominguez. Lo scrive il 'Corriere di Bologna' oggi in edicola, che fa il punto sulla trattativa tra il club emiliano e il Cercle Brugge per il trasferimento in Belgio del centrocampista classe '96: al momento il calciatore - neopapà da qualche giorno - non è convinto della destinazione.