© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' terminato senza gol il primo tempo di Inter-Napoli, posticipo del 18esimo turno di Serie A. A San Siro mancano i gol ma non le emozioni. Icardi ha colpito la traversa in occasione del calcio d'inizio, con il tentativo dai 50 metri non premiato dalla sorte. Al 32' Perisic è andato a segno ma in posizione di fuorigioco, mentre il Napoli ha dovuto rinunciare a Hamsik: al 24' il capitano azzurro ha lasciato il campo per un problema muscolare. Al suo posto, Ancelotti ha schierato Maksimovic. Sul finale di frazione, Koulibaly ha salvato sulla linea su tentativo di Icardi. Inter e Napoli, dunque, rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.