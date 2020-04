Tre anni (e un giorno) fa il primo gol di Luis Alberto in A: da lì è iniziata la magia

Quel tiro di collo esterno da fuori area ha cambiato il destino di Luis Alberto e di conseguenza di tutta la Lazio. Quel gol di 3 anni (e un giorno) fa contro il Genoa, il primo dello spagnolo in Italia, ha dato una sterzata decisiva alla sua carriera, che comincia ad acquisire la fiducia necessaria per esprimere tutte le sue qualità. Un talento sbocciato nella stagione seguente, confermato in quella attuale: in mezzo un'annata difficile per una pubalgia che gli ha reso impossibile trovare la continuità necessaria. E se adesso è all'apice del campionato ed è primo nella classifica assist in A (13), molto lo si deve a quella rete per il 2-2 a Marassi il 15 aprile 2017. È stato un momento spartiacque perché fino a quel giorno Luis Alberto era un corpo estraneo tanto alla Lazio quanto alla Serie A, con Inzaghi che l'aveva schierato soltanto per 195' minuti totali in 32 giornate di campionato. Non si era adattato e faceva fatica, per una questione fisica, tattica (la Lazio giocava col 4-3-3 e lui faceva l'esterno) e soprattutto mentale. Aspetto determinante, quest'ultimo, per la storia di un calciatore. Era sul punto di smettere, poi grazie all'aiuto di mental coach ha ritrovato voglia, serenità e consapevolezza. Così da giocatore misterioso è diventato 'Magic Luis', un centrocampista invidiato da tanti top club, il cui prezzo è lievitato sul mercato (55 milioni secondo Transfermarkt). Se non ci fosse stato quell'episodio a Marassi nessuno sa come sarebbe andata ma a dir la verità alla Lazio neanche interessa troppo. Si godono l'andaluso tanto da celebrare, ieri, quel momento con un messaggio sui social. "Tre anni fa... la scintilla, la prima magia!". E ora a Formello aspettano che Luis Alberto possa fare un altro incantesimo per la conquista di un obiettivo impensabile, diventato sempre più alla portata del gruppo di Inzaghi, secondo a -1 dalla Juventus capolista.