Tre club di Serie A sul giovane difensore brasiliano Lucas Ribeiro

© foto di Imago/Image Sport

Nelle prossime settimane in America Latina si disputerà il Sudamericano Sub20, occasione per molti giovani interessanti di mettersi puntualmente in mostra. Tra i talenti che verranno tenuti d'occhio con particolare attenzione c'è il 19enne Lucas Ribeiro, difensore centrale dell'Esporte Clube Vitória. Forte fisicamente, dalla ottima tecnica e movimenti eleganti, ha già attirato su di sé gli interessi del Porto e - come riporta Vocegiallorossa.it - anche di qualche club di Serie A. Sulle sue tracce ci sono infatti Roma, Inter e Napoli.