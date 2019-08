"Tre", come i gol della Roma al Barça. Manolas sfotte Suarez negli USA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Tre", come le tre reti che la Roma rifilò al Barcellona in quella magica remontada di Champions del 10 aprile 2018. Kostas Manolas non dimentica e, dopo un battibecco con Luis Suarez nell'amichevole tra Napoli e blaugrana, ricorda all'avversario una notte da incubo per la storia culé. Nervi tesi e tanta tensione anche al Michigan Stadium, quando il risultato era ancora sullo 0-0. Così, dopo un diverbio in campo, ecco lo sfottò del difensore azzurro: "Vai a casa", insieme al numero tre mimato con le dita (il terzo gol dell'Olimpico, non a caso, fu proprio di Manolas). Una frecciatina per niente velata, alla quale il 'Pistolero' ha risposto però con una doppietta: 4-0 a favore della squadra di Valverde il risultato finale del match giocato stanotte.