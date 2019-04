Tre gol e un assist nelle ultime sette: sprazzi del 'vero' Berardi?

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sembrano lontanissimi i tempi in cui Domenico Berardi si affermava in Serie A. Era la stagione 2013-14, quando il calciatore nato in Calabria aveva 19 anni e puniva il Milan con ben quattro gol in una gara. Da lì in avanti, tante voci di mercato ma la fissa permanenza a Sassuolo. La stagione in corso sembrava confermare le difficoltà del classe '94 in termini di continuità, almeno fino alla sfida col Napoli.

Il gol contro gli azzurri, poi un mese d'oro. Berardi dalla sera del 10 marzo non s'è più fermato. Un altro gol contro il Chievo e un altro ai danni della Lazio, prima dell'assist di ieri servito a Sensi nella sfida di Udine. La domanda è lecita: Berardi sta tornando quello visto in passato oppure è solo il talento che periodicamente viene fuori e illumina la formazione neroverde? Le doti del ragazzo sono indubbie, servirebbe però vederle ad altissimi livelli. Con tutto il rispetto per il Sassuolo di mister De Zerbi.