Tre gol in 4 minuti e 6 secondi: buio Lazio, il Salisburgo fa record

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre gol in 4 minuti e 6 secondi. Quelli che sono serviti al Salisburgo per mettere fuori gioco la Lazio, dopo il più clamoroso blackout biancoceleste. Come evidenziato da Opta, si tratta di un record: mai nessuno in Europa League aveva segnato così tanto in così poco tempo.