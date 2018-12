Tre gol in sei giorni. La rivincita di Milik: è già record in serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Come cambiano le cose nel giro di una settimana. Lo sa benissimo Arkadiusz Milik che prima della gara con l'Atalanta, lo scorso lunedì, era finito nel mirino della critica. Qualche prestazione sottotono, qualche occasione sbagliata ed il polacco era diventato un oggetto misterioso.

Poi l'ingresso a Bergamo, il gol vittoria e la nuova chance da titolare contro il Frosinone. Contro i ciociari Milik ha messo a segno una doppietta: prima un colpo di testa (la prima rete di testa stagionale del Napoli, ndr), poi un gol da rapinatore d'area di rigore. In entrambe le occasioni Milik è stato servito in maniera perfetta da Ghoulam, tornato a disposizione di Ancelotti dopo una lunghissima assenza.

Con la doppietta messa a segno oggi Milik arriva a quota 7 gol in campionato: record personale per la punta azzurra, mai così prolifico da quando veste la maglia azzurra. Come cambiano le cose in pochi giorni.