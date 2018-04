Tre in uno. Il ko di Emre Can complica i piani di Klopp, Low e della Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Neanche il tempo di festeggiare il 3-0 di Champions League che per il Liverpool è già arrivato il momento di leccarsi le ferite. A due giorni dal roboante successo ottenuto contro il favoritissimo Manchester City di Guardiola, infatti, Jurgen Klopp è costretto ad incassare una delle peggiori notizie possibili in vista del rush finale della stagione. Una ricaduta delle condizioni fisiche di Emre Can tolgono di fatto ai Reds la pedina fondamentale dello scacchiere tattico della squadra, tanto che il problema alla schiena che affligge il tedesco rischierebbe addirittura di fargli saltare il Mondiale in Russia.

La notizia, pesantissima sia per Klopp che per il ct Loew, arriva dopo un periodo di inattività iniziato lo scorso 17 marzo nella gara di Premier League contro il Watford. Partito titolare, Emre Can era stato costretto ad uscire per infortunio nel primo tempo (lasciando il posto a Milner) per poi non essere convocato nelle successive due sfide contro Crystal Palace e in Champions contro il City.

Nuovo problema alla schiena, o ricaduta che sia, resta a questo punto l'interrogativo sulla tenuta fisica del giocatore da mesi nel mirino della Juventus. Una tenuta che - fino a poco tempo fa - sembrava aver raggiunto (finalmente) una sua stabilità. Prima dello stop col Watford, infatti, Emre Can era partito titolare nelle precedenti 12 partite di campionato (restano in campo per 90' in undici occasioni). Giocatore importante, fondamentale per gli equilibri di Klopp, e per forza di cose sempre più corteggiato dalle big d'Europa.

In scadenza di contratto, pressato dalla Juventus e non solo, gli aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche mettono in allarme per forza di cose anche i bianconeri, sebbene al momento non sia ancora chiara l'entità del problema. E in attesa di sapere se la stagione del tedesco sia già da considerarsi finita, sullo sfondo a maggior ragione resta l'intricata vicenda legata al mercato, con la Juventus in attesa di una risposta alla sua offerta (5 anni di contratto a 5 milioni a stagione più bonus).