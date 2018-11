Tre indizi fanno una prova: Schick, è il momento di cambiare aria

© foto di Insidefoto/Image Sport

Per la prima volta da quando Patrik Schick veste la maglia della Roma, Eusebio Di Francesco lo ha tenuto in campo per tre gare di fila, schierandolo come titolare e non risparmiandogli neanche un minuto sul rettangolo verde, con risultati abbastanza scadenti. La prova di oggi non è stata completamente insufficiente, ma l'occasione era ghiotta e tra Udine e oggi il ceco ha collezionato solo le ennesime delusioni. Partirà titolare anche contro l'Inter, più per assenza di alternative che per veri e propri meriti, ma il suo momento alla Roma è difficile e i tempi per un addio sembrano maturi.

Nello stesso interesse di una società che per lui ha speso 42 milioni di euro e che continua a credere, giustamente, in qualità che non possono certo essere sparite nel giro di qualche mese e dopo un paio di infortuni. Ma le pressioni di una piazza in cui la vittoria manca da troppo e la spietata concorrenza di un accentratore come Dzeko consigliano almeno un trasferimento in prestito di sei mesi.