Tre lotte ed un crocevia: la Lazio

Tra i tanti calcoli che sono stati fatti per le varie corse che contraddistinguono il finale di stagione, ciò che balza all’occhio in maniera principale è come il cammino della Lazio possa essere di fatto decisivo per gli obiettivi ancora vivi da qui sino al termine del torneo. I ragazzi di Simone Inzaghi, avvicinatisi sensibilmente all’obiettivo Champions League attraverso la vittoria di Torino contro i granata, saranno di fatto arbitri di almeno tre rush finali. Ovviamente in primis di quello che li coinvolge in prima persona, ovvero quella corsa al quarto posto che vede al momento le due squadre della capitale con un vantaggio potenzialmente decisivo nei confronti dell’Inter inseguitrice diretta. I quattro punti in cascina rappresentano un tesoro che Simone Inzaghi ed i biancocelesti dovranno mantenere o incrementare nelle prossime due settimane per fare dello scontro diretto dell’ultima giornata poco più che una passerella festosa. Attenzione agli ostacoli, però, perchè il prossimo turno di campionato propone la sfida contro l’Atalanta di Gasperini, a sua volta impegnata in uno sprint che potrebbe avere come premio la qualificazione all’Europa League per il secondo anno consecutivo, iscrivendo di fatto quella bergamasca alla lista delle realtà più solide d’Italia e d’Europa e rappresentando un upgrade sostanziale nello status degli orobici. La settimana successiva, invece, sarà il Crotone di Walter Zenga a stagliarsi come avversario diretto con la lotta salvezza nel pieno della sua fase decisiva. Insomma, 180 minuti di fuoco per i capitolini, chiamati a decidere il proprio e l’altrui destino.