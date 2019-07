© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus fissa il prezzo per Mario Mandzukic. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, i bianconeri pretendono un conguaglio tra i 20 e i 25 milioni di euro per lasciar partire l'attaccante croato.

Bundes, Premier o Cina - Per Mandzukic ad oggi si sono fatti vivi il Borussia Dortmund e alcune squadre cinesi, ma non va scartata neanche l'ipotesi inglese. La Juve aspetta l'offerta giusta, con l'ex Atletico Madrid destinato molto probabilmente a lasciare Torino in questa finestra di mercato nonostante le sue iniziali perplessità.