Tre ore al via: tutto pronto per la sfida Champions della Juventus alla Puskas Arena

Tre ore al via. Alle 21.00 il fischio d'inizio della gara tra Ferencvaros e Juventus, terzo turno della fase a gironi di Champions League. Juventus reduce dal ko senza sconti allo Stadium per 2-0 contro il Barcellona, è a 3 punti in due gare dopo il 2-0 di Kiev contro la Dinamo. Adesso una gara per allungare sulle rivali, anche in virtù del 2-2 tra magiari e ucraini al secondo turno. Il Barça, invece, stasera al Camp Nou contro la formazione di Kiev, ha l'occasione di andare a +9 e strappare una grossa fetta del pass qualificazione.

Queste le probabili formazioni della partita

FERENCVAROS (4-3-3) Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Somalia, Siger, Kharatin; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.

Allenatore: Serhij Rebrov.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo.