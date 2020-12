Tre pali e un gol annullato, primo tempo da incubo per il Milan. Parma avanti grazie ad Hernani

Un buon Parma chiude avanti il primo tempo del posticipo dell'undicesima giornata. Emiliani avanti grazie al gol realizzato da Hernani al 13', Milan molto sfortunato: prima il gol annullato a Castillejo per un fuorigioco di pochi centimetri, poi i due incroci dei pali consecutivi colpiti da Brahim Diaz e Calhanoglu (che colpisce anche un palo su punizione) non permettono alla squadra di Pioli di pareggiare.

Succede (quasi) tutto nei primi quindici minuti. Il Parma approccia la sfida con personalità, mentre il Milan è un po' troppo molle e attendista. Pioli perde Gabbia dopo 5': in uno scontro con Cornelius, il difensore italiano ha la peggio e deve lasciare il posto a Kalulu. Il giovane francese è subito messo alle strette da Gervinho, che lo punta e serve un cioccolatino sui piedi di Hernani. Il centrocampista brasiliano apre il piatto e deposita in rete nell'angolo alla sinistra di Donnarumma, per il meritato vantaggio dei ducali. I rossoneri provano a scuotersi ma sulla trequarti ci sono poche idee. Diaz non riesce a trovare la posizione giusta e a velocizzare, mentre Calhanoglu prova a mettersi sulle spalle i compagni insieme a Theo Hernandez, che alza il raggio d'azione e al 24' sfonda a sinistra. L'assist al centro, sfiorato da Diaz, trova Castillejo pronto a spingere in rete sul secondo palo, ma Fourneau annulla con l'aiuto del VAR per un fuorigioco millimetrico dello stesso spagnolo. Il Parma a questo punto si abbassa pericolosamente e permette ai padroni di casa di assediare la metà campo, ma la squadra di Pioli è davvero sfortunata: al 40' Diaz e Calhanoglu colpiscono i due incroci con due conclusioni consecutive, cinque minuti dopo una punizione del turco va a sbattere contro il palo destro.