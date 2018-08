Tre pali, portieri inoperosi: il paradosso di Toro-Roma. 0-0 all'intervallo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zero reti e tre pali dopo i primi 45' di Torino-Roma. Numeri che sembrano raccontare una partita ricca di emozioni, anche se in realtà i portieri non sono mai stati di fatto impegnati. Giallorossi che hanno avuto fin qui maggior controllo della partita trovando due legni con Kolarov e Pastore, se pur in entrambi i casi colpendo la parte esterna. Dzeko fin qui bloccato da un ottimo N'Koulou e un attento Izzo, così come dall'altra parte Belotti non riesce a incidere, con un Manolas in gran forma e un Fazio che fa capire da subito di non voler andare per il sottile. Così la prima occasione granata la costruisce Rincon, che duetta con Iago Falque e dalla distanza trova la traversa. Mazzarri intanto si è già giocato la prima sostituzione, con il povero De Silvestri in versione punching-ball: in pochi minuti un colpo fortuito di Izzo e un intervento di Kolarov lo mettono ko dopo 25 minuti, dando spazio all'esordiente Aina. Ritmi non altissimi ed è difficile aspettarsi di più il 19 agosto.